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Екс-форварда «Ліона» і «Астон Вілли» засудили до 14 місяців в'язниці за шахрайство

Він не зміг «обійти» податкову
Футбол Футбол в Європі
17 листопада 09:50
Екс-форварда «Ліона» і «Астон Вілли» засудили до 14 місяців в'язниці за шахрайство

Колишній гравець збірної Данії Джон Карью отримав 14 місяців тюремного терміну за шахрайство.

При цьому, E24 повідомляє, що форвард робив це ненавмисно, так як не знав, що повинен платити. Це пом'якшило покарання.

Крім 14 місяців Карью також заплатить штраф в розмірі 520 тисяч євро. Звинувачення просило 31 місяць в'язниці і 5,2 млн євро штрафу.

Ймовірно, сторона екс-гравця подасть апеляцію.

Він завершив кар'єру в 2013-му році. За свою кар'єру датчанин зіграв за «Астон Віллу», «Рому», «Ліон» та інші команди.

А ось в Бразилії суд виправдав Неймара.

Андрій Усмонов
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