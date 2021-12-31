Екс-гравець «Динамо» і збірної України: «Зараз я працюю вантажником в супермаркеті»

Максимюк хотів би повернутися в футбол

Роман Максимюк / Фото: Футбол 24

Колишній гравець «Динамо» і збірної України Роман Максимюк розповів, чим займається після завершення кар'єри.

- Юрій Вернидуб каже, що відмовив би російським клубам. Як думаєте, це правда?

- Це його слова, він в інтерв'ю чітко сказав. Така його позиція. Толік Тимощук вибрав іншу позицію і зараз помічник тренера в «Зеніті». У кожного є своя позиція.

- А ви б пішли тренувати російський клуб зараз?

- Розумієте, я зараз працюю вантажником в одному з супермаркетів Луцька. Ось така у мене склалося життя. У мене є тренерська ліцензія і я хотів би повернутися в футбол.

От скажіть мені, чому наші заробитчане пачками їздять на роботу в Росію? Вони не публічні, їм можна, а якщо людина публічна, то йому відразу кажуть, що це неправильно. Я не розумію цього.

Не знаю, як би я вчинив. Я дуже хочу повернутися в футбол. Якби пропозиція з Росії надійшло, то я не знаю, як би я вчинив.



Турнірна таблиця УПЛ.