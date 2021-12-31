Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Фінал чотирьох. Півфінал. Чехія - Україна. Пряма трансляція
19:10
Світовий бокс. Тижневик

Екс-гравець «Динамо» і збірної України: «Зараз я працюю вантажником в супермаркеті»

Максимюк хотів би повернутися в футбол
Футбол Українська Прем'єр-ліга
31 грудня 2021р. 14:20
Екс-гравець «Динамо» і збірної України: «Зараз я працюю вантажником в супермаркеті»
Роман Максимюк / Фото: Футбол 24

Колишній гравець «Динамо» і збірної України Роман Максимюк розповів, чим займається після завершення кар'єри.

- Юрій Вернидуб каже, що відмовив би російським клубам. Як думаєте, це правда?

- Це його слова, він в інтерв'ю чітко сказав. Така його позиція. Толік Тимощук вибрав іншу позицію і зараз помічник тренера в «Зеніті». У кожного є своя позиція.

- А ви б пішли тренувати російський клуб зараз?

- Розумієте, я зараз працюю вантажником в одному з супермаркетів Луцька. Ось така у мене склалося життя. У мене є тренерська ліцензія і я хотів би повернутися в футбол.

От скажіть мені, чому наші заробитчане пачками їздять на роботу в Росію? Вони не публічні, їм можна, а якщо людина публічна, то йому відразу кажуть, що це неправильно. Я не розумію цього.

Не знаю, як би я вчинив. Я дуже хочу повернутися в футбол. Якби пропозиція з Росії надійшло, то я не знаю, як би я вчинив.

Турнірна таблиця УПЛ.

Джерело: fanday.net Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Динамо Київ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»
Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:43
Офіційна заява «Динамо» – Луческу повернувся з командою до Києва
Офіційна заява «Динамо» – Луческу повернувся з командою до Києва
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:14
Воротар «Динамо»: «Важко дивитися в очі українським військовим»
Воротар «Динамо»: «Важко дивитися в очі українським військовим»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:41
Цитаїшвілі: «У росії ніколи не буде нормального життя після вторгнення в Україну. Весь світ буде ненавидіти цю країну»
Цитаїшвілі: «У росії ніколи не буде нормального життя після вторгнення в Україну. Весь світ буде ненавидіти цю країну»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:52
Легенда «Карпат»: «У «Динамо» Циганков, Шапаренко, Попов, Миколенко і Забарний коштують по 30 мільйонів, а «Шахтар» що?»
Легенда «Карпат»: «У «Динамо» Циганков, Шапаренко, Попов, Миколенко і Забарний коштують по 30 мільйонів, а «Шахтар» що?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:41
Бущан: «У мене немає пропозицій, мої думки з «Динамо»
Бущан: «У мене немає пропозицій, мої думки з «Динамо»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:30

Новини: Футбол

«Евертон» розглядає українця однією зі своїх пріоритетних трансферних цілей
«Евертон» розглядає українця однією зі своїх пріоритетних трансферних цілей
Українські легіонери
19:11
Гравець «Шахтаря» може підсилити склад наступного суперника «Динамо»
Гравець «Шахтаря» може підсилити склад наступного суперника «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
18:01
Маліновський: «Мені нічого сказати путіну. Це як мати квартиру і незнайомця, що прикидається, ніби там живе»
Маліновський: «Мені нічого сказати путіну. Це як мати квартиру і незнайомця, що прикидається, ніби там живе»
Українські легіонери
17:03
Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»
Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»
Українська Прем'єр-ліга
16:43
Офіційна заява «Динамо» – Луческу повернувся з командою до Києва
Офіційна заява «Динамо» – Луческу повернувся з командою до Києва
Українська Прем'єр-ліга
16:14
Воротар «Динамо»: «Важко дивитися в очі українським військовим»
Воротар «Динамо»: «Важко дивитися в очі українським військовим»
Українська Прем'єр-ліга
14:41
Сеск Фабрегас став вільним агентом
Сеск Фабрегас став вільним агентом
Ліга 1
14:12
Цитаїшвілі: «У росії ніколи не буде нормального життя після вторгнення в Україну. Весь світ буде ненавидіти цю країну»
Цитаїшвілі: «У росії ніколи не буде нормального життя після вторгнення в Україну. Весь світ буде ненавидіти цю країну»
Українська Прем'єр-ліга
13:52
Легенда «Карпат»: «У «Динамо» Циганков, Шапаренко, Попов, Миколенко і Забарний коштують по 30 мільйонів, а «Шахтар» що?»
Легенда «Карпат»: «У «Динамо» Циганков, Шапаренко, Попов, Миколенко і Забарний коштують по 30 мільйонів, а «Шахтар» що?»
Українська Прем'єр-ліга
13:41
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Всі новини