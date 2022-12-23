Екс-гравець «Динамо» за крок від переходу в клуб Серії А

Драгович продовжить кар'єру в «Сампдоріі»

Захисник «Црвени Звезди» Александар Драгович практично перейшов в «Сампдорію».

Клуби близькі до угоди. За нього заплатять до 5 мільйонів євро, повідомляє La Repubblica.

На гравця розраховує тренер Деян Станкович. Він працював з ним, коли тренував сербів.

Драгович відіграв в Сербії один рік. Також він виступав за «Байєр», «Лестер», «Базель» і «Динамо».

Є варіант, при якому австрієць дістанеться «Сампі» безкоштовно.