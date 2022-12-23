Циганков відмовився від продовження контракту з «Динамо»
Екс-гравець «Динамо» за крок від переходу в клуб Серії А
Драгович продовжить кар'єру в «Сампдоріі»
Захисник «Црвени Звезди» Александар Драгович практично перейшов в «Сампдорію».
Клуби близькі до угоди. За нього заплатять до 5 мільйонів євро, повідомляє La Repubblica.
На гравця розраховує тренер Деян Станкович. Він працював з ним, коли тренував сербів.
Драгович відіграв в Сербії один рік. Також він виступав за «Байєр», «Лестер», «Базель» і «Динамо».
Є варіант, при якому австрієць дістанеться «Сампі» безкоштовно.
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