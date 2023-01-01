Названо ще одну причину, через яку Бензема не зіграє у фіналі ЧС-2022
Екс-гравець «Ліверпуля»: «З відходом Бензема у «Реала» утвориться величезна діра, вони захочуть підписати Решфорда»
Джонсон вважає, що форварду МЮ місце в Іспанії
Колишній захисник Ліверпуля Глен Джонсон вважає, що форварду Манчестер Юнайтед Маркусу Решфорду варто перейти в Реал. Його цитує ВВС.
З відходом Бензема утворюється величезна діра, давайте скажемо так. Я великий фанат Решфорда, коли він пресингує і знаходиться в своїй кращій формі, його не зупинити.
Я не сумніваюся в тому, що Реал захоче його підписати, якщо Маркус буде коштувати менше, ніж повинен, коли його контракт буде близький до кінця. Чи буде він досить хороший для того, щоб замінити Бензема, ми дізнаємося тільки тоді, коли він буде регулярно грати в Лізі чемпіонів. Але потенціал точно є.
Маркусу точно потрібно вибирати Реал. Це «галактікос», це Мадрид, а добре заплатять йому в будь-якому клубі – про це не треба хвилюватись.
Раніше стало відомо, що МЮ хоче продовжити контракт з Решфордом.
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