Екс-гравець МЮ – про Санчо: «Він не вартий витрачених на нього грошей»

Червоні дияволи заплатили Боруссії за вінгера 85 мільйонів євро

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Пол Паркер вважає, що вінгер команди Джейдон Санчо не вартує грошей., які за нього заплатив клуб. Його цитує Sky Sports

Про психологічні проблеми дуже важко говорити. Всі думають, що знають про це багато, але це не так. І тому мені важко говорити про його менталітеті, але я можу сказати, що він був абсолютно марною тратою грошей.

Але я також повинен сказати, що 60% професійних футболістів боролися з тими ж психологічними проблемами, з якими він має справу. Він ні в якому разі не унікальний.

Але зараз йому потрібно зосередитися на виступах. Він повинен нести відповідальність за те, що він не варто витрачених на нього грошей і що він нічого не робить правильно на поле. Він уповільнює темп і занадто багато дриблінгує.

Він повинен поглянути на себе в дзеркало. Йому потрібно зрозуміти, чому у нього не все виходить. Можливо, він дізнається, що « Ман Юнайтед » занадто великий клуб для нього. Можливо, йому потрібно повернутися в Німеччину. Навіть « Баварія » може бути варіантом

МЮ заплатив за Санчо дортмундській Борусії 85 мільйонів євро. У нинішньому сезону вінгер забив 3 м'ячі і зробив 2 гольову передачу в 14 матчах.