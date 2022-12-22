Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
Осине гніздо. Художній фільм
17:35
Гандбол. Бундесліга. Фленсбург-Хандевітт - Кіль

Екс-гравець МЮ – про Санчо: «Він не вартий витрачених на нього грошей»

Червоні дияволи заплатили Боруссії за вінгера 85 мільйонів євро
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22 грудня 12:13
Екс-гравець МЮ – про Санчо: «Він не вартий витрачених на нього грошей»

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Пол Паркер вважає, що вінгер команди Джейдон Санчо не вартує грошей., які за нього заплатив клуб. Його цитує Sky Sports

Про психологічні проблеми дуже важко говорити. Всі думають, що знають про це багато, але це не так. І тому мені важко говорити про його менталітеті, але я можу сказати, що він був абсолютно марною тратою грошей.

Але я також повинен сказати, що 60% професійних футболістів боролися з тими ж психологічними проблемами, з якими він має справу. Він ні в якому разі не унікальний.

Але зараз йому потрібно зосередитися на виступах. Він повинен нести відповідальність за те, що він не варто витрачених на нього грошей і що він нічого не робить правильно на поле. Він уповільнює темп і занадто багато дриблінгує.

Він повинен поглянути на себе в дзеркало. Йому потрібно зрозуміти, чому у нього не все виходить. Можливо, він дізнається, що « Ман Юнайтед » занадто великий клуб для нього. Можливо, йому потрібно повернутися в Німеччину. Навіть « Баварія » може бути варіантом

МЮ заплатив за Санчо дортмундській Борусії 85 мільйонів євро. У нинішньому сезону вінгер забив 3 м'ячі і зробив 2 гольову передачу в 14 матчах.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
14:07
«Манчестер Юнайтед» випереджає «Ліверпуль» в боротьбі за зірку ЧС-2022
«Манчестер Юнайтед» випереджає «Ліверпуль» в боротьбі за зірку ЧС-2022
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
11:35
Роналду пропонували підписати 30 клубам. Відмовили всі
Роналду пропонували підписати 30 клубам. Відмовили всі
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
23 грудня 20:10
ПСЖ хоче купити колишнього гравця «Шахтаря»
ПСЖ хоче купити колишнього гравця «Шахтаря»
Футбол Футбол в Європі
23 грудня 14:00
В турнірі залишилося лише два топ-клуби. Жеребкування чвертьфіналу Кубка англійської ліги
В турнірі залишилося лише два топ-клуби. Жеребкування чвертьфіналу Кубка англійської ліги
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
23 грудня 09:53
МЮ та «Ноттінгем» упевнено вийшли до чвертьфіналу Кубка англійської ліги
МЮ та «Ноттінгем» упевнено вийшли до чвертьфіналу Кубка англійської ліги
Футбол Футбол в Європі
22 грудня 01:30

Новини: Футбол

Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Українські легіонери
16:57
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Українська Прем'єр-ліга
16:00
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
Українська Прем'єр-ліга
14:45
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Ліга 1
14:28
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
Англійська Прем'єр-ліга
14:07
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Українська Прем'єр-ліга
13:50
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Українська Прем'єр-ліга
13:12
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
Українська Прем'єр-ліга
12:50
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
Футбол в Європі
12:27
Всі новини

Популярні новини

«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Бокс Професійний бокс
22 грудня 10:53
3
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 грудня 18:11
4
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Бокс Професійний бокс
18 грудня 04:25
1
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:22
1
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 09:22
Всі новини