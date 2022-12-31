Роналду: «Моїй мрії виграти чемпіонат світу прийшов кінець»
Екс-гравець «Реала» - про трансфер Роналду: «Саудівська Аравія збожеволіє»
Кріштіану став гравцем Аль-Насра
Колишній гравець мадридського Реала і збірної Іспанії Мічел Сальгадо висловився про перехід Кріштіану Роналду в Аль-Наср. Його цитує Sky Sports.
Люди полюблять його. Деякі критикують його за те, що він женеться за грошима і тому подібними речами, але для мусульманського світу переїзд Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії стане великою подією, а для саудівського футболу – великою надією, новими знаннями та іншими позитивними моментами. Саудівська Аравія збожеволіє від Роналду
Роналду в кінці листопада покинув Манчестер Юнайтед і вилетів зі збірною Португалії з ЧС-2022 на стадії чвертьфіналу.
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