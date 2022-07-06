Екс-гравець «Шахтаря»: «Коли - то в тирі стріляв з різних видів зброї. Думав, більше ніколи не візьму його в руки, але прийшла війна»

Колишній гравець «Шахтаря» Володимир Єзерський розповів в шоу «Профутбол», як пережив перші дні повномасштабної війни.

– Чи був досвід поводження зі зброєю?

– Так, дуже давно, коли перебував в донецькому «Шахтарі». Їздив в тир, стріляв з різних видів зброї. Думав, що більше не візьму зброю в руки, але бачите…

Станом на сьогоднішній день до цих пір перебуваю в цій організації самооборони. Дай Бог, щоб ці події не повторилися. Хочеться, щоб взагалі якомога швидше настав мир в Україні і щоб ми повернули свої терріторіі.