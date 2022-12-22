Екс-гравець збірної Франції: «Кар'єра Канте добігає кінця»

Хавбек отримує багато травм і мало грає

Колишній гравець Челсі і збірної Франції Франк Лебеф вважає, що Нголо Канте незабаром завершить кар'єру гравця. Його цитує ВВС.

Думаю, що кар'єра Канте підходить до завершення. Схоже, його тіло просить піти з футболу. Йому потрібно прийняти рішення. Обговорити все з сім'єю. Можливо, йому краще і справді закінчити з футболом. Звичайно, я не знаю, що буде з його формою. Якщо він вважає, що все ще може допомогти Челсі, то так тому і бути

Нагадаємо, 31-річний Канте не поїхав з Францією на ЧС-2022 через травму і в поточному сезоні провів за Челсі лише 2 матчі. Контракт Канте з Челсі закінчується влітку 2023 року.

Раніше була інформація, що Барселона хоче підписати Канте безкоштовно.