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Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»

Денисов несподівано висловив свою позицію
Футбол Футбол в Європі
17:59
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»

Колишній гравець збірної росії і «Зеніту» Ігор Денисов висловив свою позицію про війну в Україні.

- Чому мовчить Тимощук?

- Взагалі зрозуміти не можу. Я брав з нього приклад. Я не знаю, чи впливають так сильно гроші, я не можу влізти в чужу голову. Він - порядний, офігенний хлопець. Просто топ, машина була. Я стільки хорошого брав від нього.

- Як відреагував на рішення УЄФА про відсторонення російських клубів і збірної?

- Я вважаю, що це правильно. Ви, я і все тут (в Росії - прим.) Причетні до того, що відбувається (в Україні - прим.). Ми всі причетні до цього. Ми вибираємо владу.

Треба припинити те, що зараз відбувається. А припинити можна через щось таке жорстке по відношенню до нас. Ми всі сміємося, що це не допоможе, що це все дурниця, але немає - футбол наш скотився дуже далеко. Припустимо єврокубковий сезон - буде ще гірше. Те, що відбувається, - це жах.

- У чому ти звинувачуєш саме себе?

- У тому, що розв'язалася ця ситуація. Ми не можемо донести до уряду нашу точку зору. Я повністю переконаний, що це неправильно, але не кажу цього. Тільки сьогодні. Але від того, що я буду говорити, що це неправильно, нічого не зміниться. Якщо будуть говорити тисячі, мільйон - теж нічого не зміниться. Тільки коли всі 150 мільйонів будуть розуміти, що це неправильно, тоді щось зміниться. Якщо наша країна зайшла туди, то це наша загальна віна.


Раніше українська група присвятила пісню анатолію тімощуку.

Петро Приходько
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