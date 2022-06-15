Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»

Колишній гравець збірної росії і «Зеніту» Ігор Денисов висловив свою позицію про війну в Україні.

- Взагалі зрозуміти не можу. Я брав з нього приклад. Я не знаю, чи впливають так сильно гроші, я не можу влізти в чужу голову. Він - порядний, офігенний хлопець. Просто топ, машина була. Я стільки хорошого брав від нього.

- Як відреагував на рішення УЄФА про відсторонення російських клубів і збірної?

- Я вважаю, що це правильно. Ви, я і все тут (в Росії - прим.) Причетні до того, що відбувається (в Україні - прим.). Ми всі причетні до цього. Ми вибираємо владу.

Треба припинити те, що зараз відбувається. А припинити можна через щось таке жорстке по відношенню до нас. Ми всі сміємося, що це не допоможе, що це все дурниця, але немає - футбол наш скотився дуже далеко. Припустимо єврокубковий сезон - буде ще гірше. Те, що відбувається, - це жах.

- У чому ти звинувачуєш саме себе?

- У тому, що розв'язалася ця ситуація. Ми не можемо донести до уряду нашу точку зору. Я повністю переконаний, що це неправильно, але не кажу цього. Тільки сьогодні. Але від того, що я буду говорити, що це неправильно, нічого не зміниться. Якщо будуть говорити тисячі, мільйон - теж нічого не зміниться. Тільки коли всі 150 мільйонів будуть розуміти, що це неправильно, тоді щось зміниться. Якщо наша країна зайшла туди, то це наша загальна віна.