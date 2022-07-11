Екс-гравець збірної України: «До сенсації в наступному сезоні УПЛ справа не дійде»

Екс-гравець збірної України Олег Шелаєв поділився думками про наступний сезон чемпіонату України.

— Головне, що з'явилася впевненість: чемпіонат почнеться! Це вже дуже важливо, оскільки мова про масштабне заході. Сподіваюся, що представники зацікавлених структур все гарненько зважили, перш ніж дати свою згоду. Адже мова йде про гарантії безпеки, питаннях логістики, створення належних умов не тільки для змагального, але і тренувального процесів. Вірю, що все повинно вийти, хоча грати доведеться під час воєнного стану і права на помилку вже не буде.

— Чи може майбутній сезон стати самим непередбачуваним за час незалежності

— Ні. Упевнений, що доля золотих медалей визначиться в суперництві старих знайомих: « Динамо », « Шахтаря », « Дніпра-1 » і « Ворскли ». Тому до сенсації, як сталося в чемпіонаті України 1992 року, коли несподівано перемогла симферопольська « Таврія », справа навряд чи дійде.

А серед команд раніше не потрапляли в єврокубки відзначив би « Рух ». Львів'яни досить якісно попрацювали на трансферному ринку, до їхніх послуг сучасна інфраструктура, міцні фінансові тили, вони можуть додати.

— Наскільки сильно впаде рівень УПЛ в зв'язку з нинішньою ситуацією в країні?

— Думаю, що впаде і досить істотно. Від'їзд багатьох легіонерів сильно вплине на рівень більшості команд. Багато клубів через вторгнення росії змушені будуть змінити дислокацію. Це теж знайде своє відображення, перш за все, в психологічному аспекті гравців. З іншого боку з'явиться більше шансів проявити себе молоді. Скажімо так: це наше капіталовкладення, однак, на мій погляд, все ж, головне, що футбольне життя в Україні возрождается.