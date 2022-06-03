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Екс-хавбек «Шахтаря» стане гравцем «Інтера». Він бажає виступати в Лізі чемпіонів
33-річний футболіст переїде з Риму в Мілан
Генріх Мхітарян / Фото - sempreinter.comВірменський атакуючий півзахисник Генріх Мхітарян змінить клубну прописку і продовжить виступи в «Інтері».
33-річний футболіст відхилив пропозицію римської «Роми» стосовно продовження контракту.
Очікується, що Генріх укладе з «нерадзуррі» угоду на два сезони. Про це в Twitter повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Рішення гравця покинути «Рому» і перебратися в «Інтер» мотивовано бажанням грати в Лізі чемпіонів.
Всі деталі угоди узгоджені, найближчим часом Мхітарян пройде медогляд в Мілані, після чого перехід буде офіційно підтверджений.
Нагадаємо, Мхітарян в цьому сезоні разом з «Ромою» виграв Лігу конференцій.
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