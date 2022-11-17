Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:00
Змішані єдиноборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундесліга 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запоріжжя)

Екс-легіонер «Дніпра-1»: «Дуже люблю всю українську націю»

Колишній футболіст зізнався, що на його батьківщині підтримують країну, що воює за свою незалежність
Футбол Збірна України
17 листопада 23:58
Екс-легіонер «Дніпра-1»: «Дуже люблю всю українську націю»
Олександр Кобахідзе / Фото - УАФ

Колишній півзахисник «Дніпра», «Дніпра-1», «Кривбасу», «Волині» та інших українських клубів Олександр Кобахідзе підтримав народ України. Слова грузина передає прес-служба УАФ.

Дуже радий вітати молодіжну збірну України на своїй Батьківщині. Я підтримую Україну. Дуже люблю всю українську націю. Це мої друзі, мій братній народ. Дуже радий, що побачив своїх давніх друзів, особливо Русіка Ротаня. 12 років я був гостем в Україні, а зараз вони приїхали на мою Батьківщину. Дуже цікаво, як один з моїх улюблених гравців в Україні тренує молодіжну збірну.

Хочу сказати, що ми всі в Грузії дуже переживаємо за долю України, дуже підтримуємо. Хочу звернутися до народу України: ви навіть не уявляєте, наскільки грузинський народ вас підтримує. Як і ви, ми дуже переживаємо. Сподіваємось, що скоро настане мир в наших серцях, наших родинах, наших оселях, і все буде як раніше, Україна буде процвітати, а люди будуть посміхатись, як було до війни. Я вас обожнюю. Дивіться футбол, вболівайте за Грузію та за Україну.

Нагадаємо, молодіжна збірна України вирушила до Грузії на збір.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Кобахідзе УАФ Збірна України U-21 (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Хавбек «Шахтаря» прибув на матч із «Дніпром-1», незважаючи на виклик до молодіжної збірної
Хавбек «Шахтаря» прибув на матч із «Дніпром-1», незважаючи на виклик до молодіжної збірної
Футбол Українська Прем'єр-ліга
07:49
Павелку вручили повістку вранці 18 листопада
Павелку вручили повістку вранці 18 листопада
Футбол Збірна України
18 листопада 19:07
1
Екс-арбітр FIFA: «Лучі все пох*рив в українському суддівстві»
Екс-арбітр FIFA: «Лучі все пох*рив в українському суддівстві»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12 листопада 16:47
Найращий бомбардир «молодіжки» у відборі на Євро назвав свій найпам'ятніший гол
Найращий бомбардир «молодіжки» у відборі на Євро назвав свій найпам'ятніший гол
Футбол Збірна України
12 листопада 16:21
Хавбек збірної України U-21 згадав, як виводив на поле Ротаня перед міжнародним матчем
Хавбек збірної України U-21 згадав, як виводив на поле Ротаня перед міжнародним матчем
Футбол Збірна України
10 листопада 12:48
Захисник молодіжної збірної України: «На Євро-2023 не їдемо відбувати номер»
Захисник молодіжної збірної України: «На Євро-2023 не їдемо відбувати номер»
Футбол Збірна України
08 листопада 22:28

Новини: Футбол

Екс-голкіпер «Десни»: «Потрібно бути під чимось, щоб сказати, що Мілевський – росіянин»
Екс-голкіпер «Десни»: «Потрібно бути під чимось, щоб сказати, що Мілевський – росіянин»
Українські легіонери
12:33
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Українська Прем'єр-ліга
12:08
Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»
Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
11:53
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Чемпіонат світу з футболу
11:29
Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»
Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»
Українська Прем'єр-ліга
11:12
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Прімера
10:46
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу з футболу
10:30
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Ліга 1
10:15
На болотах все ще вірять у те, що їм дадуть провести Суперкубок UEFA
На болотах все ще вірять у те, що їм дадуть провести Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
09:50
Всі новини

Популярні новини

Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Бокс Професійний бокс
17 листопада 13:40
3
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Футбол Українські легіонери
18 листопада 13:05
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Бокс Професійний бокс
15 листопада 11:59
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Бокс Професійний бокс
14 листопада 07:15
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Бокс Професійний бокс
17 листопада 07:50
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
Бокс Професійний бокс
15 листопада 15:31
Всі новини