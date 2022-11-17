Екс-легіонер «Дніпра-1»: «Дуже люблю всю українську націю»

Олександр Кобахідзе / Фото - УАФ

Колишній півзахисник «Дніпра», «Дніпра-1», «Кривбасу», «Волині» та інших українських клубів Олександр Кобахідзе підтримав народ України. Слова грузина передає прес-служба УАФ.

Хочу сказати, що ми всі в Грузії дуже переживаємо за долю України, дуже підтримуємо. Хочу звернутися до народу України: ви навіть не уявляєте, наскільки грузинський народ вас підтримує. Як і ви, ми дуже переживаємо. Сподіваємось, що скоро настане мир в наших серцях, наших родинах, наших оселях, і все буде як раніше, Україна буде процвітати, а люди будуть посміхатись, як було до війни. Я вас обожнюю. Дивіться футбол, вболівайте за Грузію та за Україну.