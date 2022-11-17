Гол гравця АПЛ допоміг збірній України U-19 стартувати з перемоги у відборі на Євро-2023
Екс-легіонер «Дніпра-1»: «Дуже люблю всю українську націю»
Колишній футболіст зізнався, що на його батьківщині підтримують країну, що воює за свою незалежність
17 листопада 23:58
Олександр Кобахідзе / Фото - УАФ
Колишній півзахисник «Дніпра», «Дніпра-1», «Кривбасу», «Волині» та інших українських клубів Олександр Кобахідзе підтримав народ України. Слова грузина передає прес-служба УАФ.
Дуже радий вітати молодіжну збірну України на своїй Батьківщині. Я підтримую Україну. Дуже люблю всю українську націю. Це мої друзі, мій братній народ. Дуже радий, що побачив своїх давніх друзів, особливо Русіка Ротаня. 12 років я був гостем в Україні, а зараз вони приїхали на мою Батьківщину. Дуже цікаво, як один з моїх улюблених гравців в Україні тренує молодіжну збірну.
Хочу сказати, що ми всі в Грузії дуже переживаємо за долю України, дуже підтримуємо. Хочу звернутися до народу України: ви навіть не уявляєте, наскільки грузинський народ вас підтримує. Як і ви, ми дуже переживаємо. Сподіваємось, що скоро настане мир в наших серцях, наших родинах, наших оселях, і все буде як раніше, Україна буде процвітати, а люди будуть посміхатись, як було до війни. Я вас обожнюю. Дивіться футбол, вболівайте за Грузію та за Україну.
Нагадаємо, молодіжна збірна України вирушила до Грузії на збір.
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