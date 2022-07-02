Екс-лідер «Маріуполя» перебрався до «Зарі»

Перехід відбувся на правах вільного агента

Дмитро Мишньов / Фото - УПЛ

Півзахисник Дмитро Мишньов став гравцем «Зорі». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт з хавбеком розрахований на два роки.

Всю кар'єру Мишньов провів в «Маріуполі». 28 - річний футболіст відіграв 233 матчі, відзначившись 17 голами і 25 результативними передачами.

Нагадаємо, «Маріуполь» не гратиме в наступному сезоні. За клубом закріплено місце в УПЛ до моменту відновлення діяльності.