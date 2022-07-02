Офіційно. Два екс-гравці «Зорі» перебралися до Вернидуба в «Кривбас»
Екс-лідер «Маріуполя» перебрався до «Зарі»
Перехід відбувся на правах вільного агента
02 липня 23:23
Дмитро Мишньов / Фото - УПЛ
Півзахисник Дмитро Мишньов став гравцем «Зорі». Про це повідомляє прес-служба клубу.
Перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт з хавбеком розрахований на два роки.
Всю кар'єру Мишньов провів в «Маріуполі». 28 - річний футболіст відіграв 233 матчі, відзначившись 17 голами і 25 результативними передачами.
Нагадаємо, «Маріуполь» не гратиме в наступному сезоні. За клубом закріплено місце в УПЛ до моменту відновлення діяльності.
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