Екс-президент «Ювентуса»: «Роналду виявився занадто дорогим для клубу»

Колишній президент «Ювентуса» Джованні Коболлі Джильі вважає Il Messaggero, що нинішні проблеми команди пов'язані із запрошенням в клуб Кріштіану Роналду.

В результаті, виявилося, що інвестиції в Роналду були занадто дорогі. Разом з тим, Фабіо Паратічі, який наполягав на підписанні Кріштіану, втягнув клуб в нові інвестиції, які перевантажили баланс і поставили клуб в складне становище.

«Ювентусу» довелося залучити 700 мільйонів євро свіжого капіталу. Тим часом, траплялося ще більше помилок, таких як запрошення Мауріціо Сарри, тест на італійське громадянство Луїса Суареса або проект Суперліги.

Світогляд Аньєллі сильно змінилося. У нього завжди було завищене бачення майбутнього « Ювентуса », наприклад, Суперліга. Також він занадто багато брав на себе і нехтував інформуванням ради директорів. Такого не можна робити з клубом, який розміщений на біржі».