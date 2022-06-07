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THE FOOTBALL REVIEW

Екс-тренер «Шахтаря» сьогодні може очолити французький клуб

Фонсека був без роботи цілий рік
Футбол Ліга 1
19:55
Екс-тренер «Шахтаря» сьогодні може очолити французький клуб

Колишній тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека сьогодні може стати наставником «Лілля», повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, сторони готові підписати контракт вже сьогодні, 7 -го червня. Крім «Лілля», Фонсека цікавилися «Монако» і «Ліон».

Фонсека знаходиться без роботи з червня 2021-го року, тоді він покинув пост тренера «Роми».

Раніше стало відомо, що Фонсека допомагає біженцям з України знайти роботу.

Петро Приходько
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Теги

Паулу Фонсека Лілль

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