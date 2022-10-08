Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Екс-захисник «Мілана»: «Я міг би стримати Холанда»
Неста розповів, як би діяв проти норвежця
08 жовтня 15:41
Екс-захисник «Мілана» і збірної Італії Алессандро Неста вважає, що зміг би стримати форварда «Манчестер Сіті» Ерлінга Холанда.
«Я міг би грати, так. Тому що я грав проти Роналдо, бразильця. Холанд дуже хороший, але Роналдо був особливим. Я грав проти Мессі і Роналду, але бразилець Роналдо для мене був особливим».
Як би ви порадили захисникам грати проти Холанда?
«Я б намагався триматися ближче до нього. Коли він починає забіг ... Я б спробував заблокувати його. Якщо дати йому занадто багато простору – вам кінець».
Холанд забив вже 14 голів на старті сезону за « Ман Сіті ».