Екс-захисник МЮ: «Мессі – кращий гравець всіх часів. Роналду далекий від його рівня»

Паркер вважає, що португалець також слабший за Роналдо, Роналдіньо і Марадону

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Пол Паркер вважає, що Ліонель Мессі набагато сильніший за Кріштіану Роналду. Його цитує Sky Sports.

Мессі – кращий гравець всіх часів. Те, що він робив стільки років, абсолютно шалено. Я дійсно його дуже поважаю. Це повинен бути Мессі.

Але старий Роналдо, Роналдо Назаріо, повинен точно фігурувати в цій дискусії. Він просто грав з суперниками. Я любив дивитися його гру.

Я ніколи не бачив, як Дієго Марадона грає за клуб, тільки на YouTube, але я бачив його виступу за збірну Аргентини. Він був приголомшливим, але я все одно буду вважати Мессі найкращим.

Кріштіану Роналду не повинен брати участь в подібних дебатах. З нього зробили хорошого гравця, але він далекий від рівня Роналдо, Роналдіньо, Марадони і Мессі

Мессі був визнаний кращим гравцем ЧС-2022, а Роналду незабаром перейде в Аль-Наср.