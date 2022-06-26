Екс-захисник «Руху» приєднався до «Вереса»

Футболіст залишився без клубу перед самим вторгненням роф в Україну

Роман Гагун / Фото - НК Верес

Захисник Роман Гагун став гравцем «Вереса». Про це повідомляє прес - служба клубу.

Контракт підписаний на один рік. При цьому його умови можуть бути переглянуті після завершення першого кола наступного чемпіонату.

Гагун покинув «Рух» за два дні до старту повномасштабної війни рф проти України. Всього в УПЛ провів 23 матчі у віці 28 років.