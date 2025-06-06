Ексфутболіст Полісся пояснив, чому Ашур провалився в Житомирі

Колишній нападник Полісся Пилип Будківський поділився думками про екснаставника Полісся Імада Ашура, який наприкінці минулого сезону втратив роботу.

Я до нього заходив, коли він тільки прийшов. Він показував відео, все. Каже: «Ти мені підходиш». А я йому кажу: «Давайте» якщо я не підходжу – ви мені скажіть одразу, щоб я знайшов команду». – «Ні-ні, все добре, будемо працювати разом. Ми почали працювати, у мене була травма. В принципі, я грав, забивав. Проходили збори в Україні, він багато розмовляв, багато всього було. Ми збиралися в кімнаті, він хотів зблизити колектив, якісь ігри - стрибочки, квадратики. А що не вийшло? Я не знаю. Було все нормально до того.

Для мене був показник, коли ми прийшли на теорію і дивилися тренування U-19. Ти вибачай, ми будемо грати в ЛК, а я буду дивитися U-19? Давайте будемо дивитися Барселону. Треба брати приклад з когось – з найкращих. Що він виграв з Дніпром-1 U-19? Якісь вправи – типу, я хочу, що ви ось так грали, десь така ж агресія була. Я думаю: «Це різні рівні. Ми граємо в УПЛ, будемо грати в Лізі конференцій, де на вагу золота одна гра, а ти нам показуєш таке?» Трохи незрозуміло.

Коли ігри були, він руками махав дуже якось показово. Багато розмовляє, психологію навивчав, починає нам це казати, щоб ми на свою думку це також узяли та були з ним просто на одній хвилі. Мало дій, багато слів. Не знаю, це така якась людина… Тяжко. Треба спочатку, мабуть, почати з команди, яка десь знизу, Перша, Друга ліга, хай виведе з Другої в Першу або з Першої в УПЛ, – сказав Будківський.