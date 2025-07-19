Колишній нападник Шахтаря Руслан Фомін підбив підсумки матчу-відповіді 1 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Ільвеса (0:0). Його слова наводить Sport.ua.

Після 6:0 задача щодо переможця двораундового поєдинку була практично вирішена. Тож, мабуть усі думки були вже пов’язані із наступним суперником, більш серйозним - Бешикташем. Після шести пропущених м’ячів навіть Барселона не відігралася. У донеччан було багато моментів, однак вони їх не використали. Так що над реалізацією їм ще потрібно попрацювати.

Можливо, «гірники» експериментували, застосовували награні комбінації. Було видно, що її футболісти діють не у повну силу. Та й була ротація. Тож повторюсь: їм потрібно вже готуватись на Бешикташ. Схоже, у Шахтарі всі думки вже саме про цей матч», - розповів Фомін