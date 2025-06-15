Український нападник Трабзонспора Данило Сікан може залишити клуб з узбережжя Чорного Моря, повідомляє A Spor.

Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке незадоволений грою українця, якого готовий відпустити, якщо туркам надійде хороша пропозиція.

Ситуацію довкола Сікана моніторить Копенгаген. Чемпіон та володар Кубка Данії стежить за Данилом, якого розглядають одним з кандидатів на посилення.

Сікан взимку перебрався з Шахтаря в Трабзон за 6 мільйонів євро. За півроку в Туреччині зіграв 17 матчів: 3 голи, 2 асисти.

Контракт Данила з турецьким клубом діє до 30 червня 2029 року. Transfermarkt його оцінює в 6 мільйонів євро.