Ексгравець Барселони повернеться до Шахтаря. Але справа не в завершенні правила ФІФА
Починаючи від літа 2025 року легіонери більше не можуть самовільно залишати українські клуби
близько 2 годин тому
Бразильський захисник Марлон Сантос повернеться до Шахтаря. Про це в соцмережі X повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Бразильський захисник Марлон погодився повернутися до донецького Шахтаря як вільний агент – угоду вже укладено. 29-річний колишній гравець Барселони знову приєднається до українського клубу.
Нагадаємо, у 2016 році Марлон опинився у системі Барселони, перейшовши з Флуміненсе. Але у першій команді закріпитися не вдалося, й у 2018 довелося змінити клуб на Сассуоло.
В італійському клубі бразилець став одним із лідерів, після чого у 2021 році за 12 мільйонів євро його придбав Шахтар. Однак після лише півроку в клубі легіонер залишив команду через повномасштабне вторгнення рф в Україну. По орендах Марлон їздив до літа 2024 року, коли його контракт з «гірниками» було припинено.
До 1 липня був гравцем Лос-Анджелеса, проте не домовився про продовження угоди.