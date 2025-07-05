Сергій Стаднюк

Бразильський захисник Марлон Сантос повернеться до Шахтаря. Про це в соцмережі X повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Бразильський захисник Марлон погодився повернутися до донецького Шахтаря як вільний агент – угоду вже укладено. 29-річний колишній гравець Барселони знову приєднається до українського клубу. Фабріціо Романо

🇧🇷🇺🇦 Excl: Brazilian defender Marlon has agreed to return to Shakhtar Donetsk as free agent, deal in place.



29 year old former Barça defender will re-join the Ukraine side. pic.twitter.com/hq7ifNDMon — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2025

Нагадаємо, у 2016 році Марлон опинився у системі Барселони, перейшовши з Флуміненсе. Але у першій команді закріпитися не вдалося, й у 2018 довелося змінити клуб на Сассуоло.

В італійському клубі бразилець став одним із лідерів, після чого у 2021 році за 12 мільйонів євро його придбав Шахтар. Однак після лише півроку в клубі легіонер залишив команду через повномасштабне вторгнення рф в Україну. По орендах Марлон їздив до літа 2024 року, коли його контракт з «гірниками» було припинено.

До 1 липня був гравцем Лос-Анджелеса, проте не домовився про продовження угоди.