Павло Василенко

Колишній захисник київського Динамо та збірної України Євген Макаренко визначився з новим клубом.

Контракт з досвідченим футболістом підписав Кизилжар, який виступає в чемпіонаті Казахстану. Сторони домовилися про співпрацю до 31 грудня 2026 року, повідомляє пресслужба Кизилжара.

До нової команди Макаренко приєднався на правах вільного агента після того, як залишив Ордабаси.

Макаренко раніше виступав за Динамо-2, Динамо, Говерлу, бельгійські Кортрейк і Андерлехт, угорський Фехервар та Ордабаси.

В активі захисника 15 матчів за збірну України.