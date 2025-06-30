Колишній захисник Металіста Едуард Сарапій, який нині виступає за Полісся, в інтерв’ю сайту «Український футбол» пригадав, як Олександр Ярославський припинив фінансувати жовто-синіх після початку повномасштабного вторгнення.

«На той момент ми знаходились на зборах у Туреччині. Ніхто не очікував, що в країні почнеться така ситуація. У всіх сім’ї проживали в Україні, у багатьох – саме в Харкові, як і в мене: моя дружина тоді знаходилась там.

Керівництво нас підтримувало, вірили, що війна незабаром закінчиться. Нам говорили: не хвилюйтесь, ми з вами, усе буде добре. Але з часом стало зрозуміло, що всю відповідальність за нашу безпеку, проживання в Туреччині взяли на себе виключно Кучер і Красніков.

Ми точно не знаємо, в який момент припинилося фінансування, але знаємо, що в багатьох ситуаціях саме Кучер і Красніков допомагали лише власними силами».