Ексгравець збірної України своєю грою привернув увагу кілька європейських клубів
У футболіста закінчується контракт
20 хвилин тому
Максим Хлань / Фото - ФК Лехія
Ексгравець молодіжної збірної України Максим Хлань не ухвалив остаточного рішення, в якій команді розпочне новий сезон.
22-річний футболіст не продовжив контракт з Лехією, в якій відіграв 2 останні сезони, маючи на руках варіанти працевлаштування в країнах Бенілюксу, повідомляє журналіст Мацєй Сломіньский.
Польська команда висловлювала бажання зберегти українця в складі.
Хлань в сезоні 2024/25 відіграв за Лехію 30 матчів у всіх турнірах: 5 голів, 4 асисти. Transfermarkt оцінює Максима в 1.5 мільйона євро.
«Пообіцяв президенту Лехії, що ні з ким не вестиму перемовини». Ексклюзивне інтерв'ю Максима Хланя для XSPORT.
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