Титульний криптопартнер збірної України з футболу WhiteBIT традиційно оголосив про запуск спеціального попереднього продажу квитків за криптовалюту окремо на матч Україна - Швеція, що відбудеться 26 березня, та матч Україна–Албанія/Польща 31 березня у Валенсії (Іспанія). Протягом перших 24 годин (з 23.02 12:15 до 24.02 12:15) квитки будуть доступні виключно за оплату в криптовалюті на платформах M-ticket або Ticketsbox через гаманець WhiteBIT.

Ініціатива підкреслює нову реальність спортивної індустрії: криптовалюти стають повсякденним інструментом оплати, а футбол і блокчейн дедалі частіше працюють разом. Для WhiteBIT це стратегічний крок титульного партнера, який інтегрує цифрові технології в саму ДНК національної збірної — від логотипа на тренувальній формі до розбудови цілісної цифрової екосистеми для вболівальників. Якщо раніше цифрові активи асоціювалися лише з трейдингом, сьогодні вони стають частиною фан-культури — від купівлі атрибутики до доступу до унікальних емоцій на стадіоні.

Пресейл: ті самі квитки — більше можливостей

Користувачі WhiteBIT отримують ранній доступ до квитків ще до початку загальногопродажу. Це означає можливість першими обрати найкращі місця на стадіоні — ті, які зазвичай зникають у перші хвилини. Це особливо важливо для українських вболівальників в Іспанії, адже WhiteBIT допомагає «своїм» почуватися як удома навіть за кордоном, формуючи потужне українське ком'юніті на трибунах Валенсії.

Оплата здійснюється через Whitepay на сервісах M-ticket або Ticketsbox. Фактично вболівальник купує той самий квиток, що і всі інші, але разом із ним отримує додаткову цінність в межах єдиної Digital Fan Zone:

Пріоритетний вибір місць у перші 24 години;

Кешбек 20,26% для перших 1000 покупців, які придбають квитки за USD₮ (до 20,26 USD₮ на одного користувача);

Цифрові бонуси та можливість апгрейду квитка.

Більше підтримки — більше призів

Головна особливість кампанії — більше можливостей та приємного досвіду через використання сучасних платіжних рішень для фанатів збірної.

Найвідданіші фани отримують більше: купівля абонемента відразу на два матчі за USD₮ зі свого гаманцяWhiteBIT збільшує кількість можливих бонусів:

кешбек на квитки 50% в USD₮;

фірмові мерчбокси вболівальника.

Як долучитися?

Щоб взяти участь у попередньому продажі, необхідно:

Пройти верифікацію особи (KYC) на біржі WhiteBIT; Перейти на платформу M-ticket або Ticketsbox, обрати квиток або абонемент. Під час оформлення замовлення в чекауті обрати спосіб оплати Whitepay (платіжне рішення WhiteBIT) Оплатити покупку в USD₮ зі свого гаманця WhiteBIT.

WhiteBIT продовжує розвивати формат взаємодії між спортом і цифровими фінансами, у якому криптовалюта не просто спосіб оплати, а інструмент доступу до унікальних можливостей. Вболівання стає вигіднішим, а досвід — глибшим: від кешбеку на квитки до брендованого мерча вболівальника.

WhiteBIT — найбільша європейська криптобіржа за трафіком, входить у W Group і є однією з найвідоміших у світі продуктових ІТ-компаній, що має українське коріння. Заснована у 2018 році та є асоційованим членом Спілки технологічного бізнесу Diia.City United. W Group налічує понад 35 мільйонів клієнтів зі 150 країн та впроваджує передові Web3-рішення для бізнесу, благодійності та державних ініціатив. Компанія є партнером Національної збірної команди України з футболу, Visa, FACEIT, lifecel, футбольного клубу «Ювентус», а також Жіночої збірної з тенісу.