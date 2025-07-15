Півзахисник Металіста 1925 Владлен Юрченко домовився з керівництвом Зорі про співпрацю, повідомляє «Інсайди від Пасічника 2.0»

31-річний футболіст погодився знизити свою зарплатню, яку він отримує в харківському клубі.

Можливості Юрченка добре знайомі новому-старому тренеру Зорі Віктору Скрипнику, з яким Владлен так само перетинався у Ворсклі та Металісті 1925.

Раніше ми писали, що в послугах Юрченка були зацікавлені Чорноморець та Буковина.

Юрченко виступав в складі Зорі з 2019 по 2021 рік: 68 матчів, 16 голів, 13 асистів.