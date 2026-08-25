Сергій Разумовський

Тоттенгем офіційно оголосив про підписання бразильського вінгера Манчестер Сіті Савіньйо. 22-річний футболіст продовжить кар’єру в лондонському клубі, який розраховує, що новачок допоможе посилити атакувальну лінію команди.

Welcome to Tottenham, Sávio 🤍 pic.twitter.com/cluPZrKRHc — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 25, 2026

Про завершення трансферу повідомили на офіційному сайті Тоттенгема. Деталі контракту між сторонами наразі не розголошуються, однак англійські засоби масової інформації повідомляють, що базова сума переходу становила близько 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

Водночас угода передбачає додаткові виплати. Манчестер Сіті може отримати ще десять мільйонів фунтів у вигляді бонусів, якщо будуть виконані передбачені контрактом умови. Отже, загальна вартість трансферу Савіньйо потенційно може сягнути 85 мільйонів фунтів.

Бразильський вінгер провів у складі Манчестер Сіті два попередні сезони. За цей час він зіграв 84 матчі в усіх турнірах, забив сім голів і віддав 16 результативних передач.

У Манчестер Сіті бразилець працював під керівництвом Пепа Гвардіоли та отримав досвід виступів на найвищому рівні. Водночас у складі «містян» йому не завжди вдавалося стабільно виходити на поле з перших хвилин через високу конкуренцію в атакувальній лінії.

До переходу в англійський клуб Савіньйо виступав за іспанську Жирону. Саме там він грав разом із українцями Віктором Циганковим та Артемом Довбиком.