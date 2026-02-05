Павло Василенко

Роттердамський Феєноорд може несподівано підсилити склад колишнім гравцем Манчестер Юнайтед Джессі Лінгардом, який наразі перебуває у статусі вільного агента. Контракт англійця з південнокорейським Сеулом завершився у грудні, після чого він розпочав пошук нового клубу.

Лінгард провів майже два роки в чемпіонаті Південної Кореї, де залишив помітний слід: 19 голів та 10 асистів у складі Сеула. У січні хавбек вів переговори з кількома клубами з Англії та Італії, однак зараз найбільш імовірним варіантом виглядає саме Феєноорд.

Додаткової інтриги ситуації додає постать головного тренера нідерландської команди – Робіна ван Персі, з яким Лінгард перетинався в Манчестер Юнайтед. Хоча вони так і не зіграли разом в офіційних матчах, обидва працювали на тренуваннях «Олд Траффорда» приблизно у 2014 році.

Кадрова ситуація у Феєноорді також може зіграти на користь трансферу. Кілька днів тому серйозну травму отримав син ван Персі, який виступає в атакувальній лінії, а трансферне вікно вже зачинене. Саме тому досвідчений і вільний агент Лінгард може стати оперативним рішенням для посилення нападу.

Очікується, що футболіст ухвалить остаточне рішення щодо свого майбутнього до кінця наступного тижня. Востаннє в Європі Лінгард виступав у сезоні 2022/23 за Ноттінгем Форест.