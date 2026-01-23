Сергій Разумовський

У сьомому турі загального етапу Ліги Європи Астон Вілла мінімально обіграла Фенербахче на виїзді.

Вирішальний епізод першого тайму стався на 25-й хвилині, коли Санчо вдало завершив атаку бірмінгемців і вивів гостей уперед. Після пропущеного м’яча Фенербахче намагався додати в темпі та активніше йти вперед, але Вілла доволі організовано стримувала тиск і не дозволяла супернику створити багато моментів.

Найближчим до порятунку турецький клуб був у середині другого тайму. На 75-й хвилині Актюркоглу відправив м’яч у сітку, однак взяття воріт скасували через офсайд. Після цього Фенербахче продовжив шукати шанс на нічию, та Астон Вілла втримала мінімальну перевагу до фінального свистка і забрала перемогу з рахунком 1:0.

Астон Вілла набрала 18 очок і разом із Ліоном очолює турнірну таблицю загального етапу Ліги Європи.

Ліга Європи. Груповий етап, сьомий тур

Фенербахче – Астон Вілла 0:1

Гол: Санчо, 25

Фенербахче: Едерсон, Мюлдюр, Шкріняр, Остервольд, Семеду (Демір, 56), Фред, Юксек (Альварес, 73), Асенсіо, Актюркоглу, Дуран, Нене (Таліска, 56).

Астон Вілла: Бізот, Кеш (Матсен, 75), Мінгс, Лінделоф, Дінь, Тілеманс (Геммінгс, 90+2), Бонарде, Роджерс (Гессан, 75), Санчо (Гарсія, 75), Воткінс, Буендіа (Онана, 75).

Попередження: Нене, 44, Остервольд, 45, Мюлдюр, 79, Шкріняр, 89 – Дінь, 53, Лінделоф, 78, Тілеманс, 90.