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Емері – про поведінку Мартінеса після перемоги на ЧС-2022: «Ми поговоримо з ним про деякі його святкування»

Воротар дав волю емоціям
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
11:10
Емері – про поведінку Мартінеса після перемоги на ЧС-2022: «Ми поговоримо з ним про деякі його святкування»

Головний тренер «Астон Вілли» Унаї Емері висловився Sky Sports про емоційний святкуванні перемоги на ЧС-2022 воротаря Еміліано Мартінеса.

«Іноді важко контролювати емоції, коли їх багато.

Наступного тижня ми поговоримо з ним про деякі його святкування, але поки я з повагою ставлюся до цього, тому що він зі своєю збірною.

Коли він повернеться в клуб, ми зможемо поговорити про це».


Мартінес після фіналу продовжував сміятися над Кіліаном Мбаппе і некоректно висловився про гравців збірної Франції.

Також він надто емоційно святкував перемогу в номінації кращий воротар ЧС.

Андрій Усмонов
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Теги

збірна Аргентини (футбол) Астон Вілла Унаї Емері

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