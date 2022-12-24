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Емері – про поведінку Мартінеса після перемоги на ЧС-2022: «Ми поговоримо з ним про деякі його святкування»
Воротар дав волю емоціям
Головний тренер «Астон Вілли» Унаї Емері висловився Sky Sports про емоційний святкуванні перемоги на ЧС-2022 воротаря Еміліано Мартінеса.
«Іноді важко контролювати емоції, коли їх багато.
Наступного тижня ми поговоримо з ним про деякі його святкування, але поки я з повагою ставлюся до цього, тому що він зі своєю збірною.
Коли він повернеться в клуб, ми зможемо поговорити про це».
Мартінес після фіналу продовжував сміятися над Кіліаном Мбаппе і некоректно висловився про гравців збірної Франції.
Також він надто емоційно святкував перемогу в номінації кращий воротар ЧС.