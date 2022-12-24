Емері – про поведінку Мартінеса після перемоги на ЧС-2022: «Ми поговоримо з ним про деякі його святкування»

Головний тренер «Астон Вілли» Унаї Емері висловився Sky Sports про емоційний святкуванні перемоги на ЧС-2022 воротаря Еміліано Мартінеса.

Наступного тижня ми поговоримо з ним про деякі його святкування, але поки я з повагою ставлюся до цього, тому що він зі своєю збірною.

Коли він повернеться в клуб, ми зможемо поговорити про це».