Сергій Разумовський

Завершилися всі матчі неділі, 11 січня, в 1/16 фіналу Кубка Франції. До вашої уваги огляд найголовніших ігор.

Нант вдома зіграв внічию з Ніццою, а в серії пенальті поступився 3:5. Гості відкрили рахунок на 25-й хвилині завдяки голу Діопа, але після перерви Нант відігрався – на 52-й відзначився Гірассі. На Ніцца отримала шанс вирвати перемогу ще в основний час, однак Ваї не реалізував пенальті. У підсумку все вирішила серія післяматчевих ударів, де точнішою була Ніцца.

Ренн на виїзді здобув вольову перемогу над Шантійї. Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму після голу Джозефа. Проте ключовим моментом стало вилучення Ятабаре після перерви – Шантійї залишився в меншості. Ренн одразу дотиснув суперника: на Мерлен і Аль-Тамарі забили з різницею в хвилину та вивели гостей уперед, а на 78-й Лежандр закріпив підсумковий рахунок.

Ліон в гостях здолав Лілль. «Ткачі» забили дуже швидко – Морейра відзначився вже на 1-й хвилині, після чого «доги» відповіли голом Нгоя на 28-й. Проте ще до перерви Ліон знову повів у рахунку: на 42-й хвилині м’яч забив Ендрік в дебютному матчі за клуб, і цей гол виявився вирішальним.

Ніцца, Ренн і Ліон вийшли до 1/8 фіналу турніру. Наступний суперник визначиться після жеребкування.

Кубок Франції, 1/16 фіналу

Нант – Ніцца 1:1 (3:5 – пен.)

Голи: Гірассі, 52 – Діоп, 25

Шантійї – Ренн 1:3

Голи: Джозеф, 42 – Мерлен, 70, Аль-Тамарі, 71, Лежандр, 78

Вилучення: Ятабаре, 68 (Шантійї)

Лілль – Ліон 1:2

Голи: Нгой, 28 – Морейра, 1, Ендрік, 42