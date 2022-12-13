Енріке – про форварда збірної Іспанії: «Якби я міг щось змінити на ЧС-2022, я б дав йому більше ігрового часу»

Тренер заявив, що Сарабія добре тренувався перед матчем з Марокко

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке розповів, що б він змінив в команді на ЧС-2022. Його цитує Marca. Еслі б я міг що-небудь змінити на чемпіонаті світу, то дав би Сарабії більше ігрового часу. Він був одним з кращих на тренуваннях перед грою з Марокко Збірна Іспанії вилетіла з ЧС-2022 в 1/8 фіналу в матчі з Марокко (1:1, пен 0:3). Енріке пішов зі збірної після цього.

Петро Приходько