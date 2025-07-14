Головний наставник ПСЖ Луїс Енріке висловився за підсумками поразки своєї команди у фіналі клубного чемпіонату світу 2025 року, де парижани поступилися Челсі з рахунком 0:3. Зустріч проходила на стадіоні MetLife у американському Нью-Джерсі.

«Я вважаю, що ми провели дуже хороший турнір, навіть якщо й не змогли привезти трофей додому. Ми розчаровані, це нелегко, але такий спорт на найвищому рівні, таке життя – потрібно це прийняти.

Думаю, Челсі зіграв дуже добре й заслужено переміг. Ми це визнаємо. Тепер сезон завершено. Це була дуже довга кампанія, і настав час насолодитися відпусткою.

Наші вболівальники знову були неймовірними. Сьогодні важко для всіх нас, але вони завжди підтримують нас – у кожному матчі. І цей зв’язок, який вони мають із командою, дуже сильний. Ми продовжимо ставати сильнішими – це наша мета».