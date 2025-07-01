Новачок УПЛ Епіцентр підписав контракт із 29-річним нападником Андрієм Борячуком, який минулий сезон провів у Металісті 1925, залишивши харківський клуб на правах вільного агента.

Андрій Борячук народився 23 квітня 1996 року у Вінниці. У футбол почав грати ще у сім років, а згодом приєднався до академії донецького Шахтаря. У 2013 році дебютував за команду U19, а вже 23 вересня 2015-го зіграв перший матч за основний склад, відзначившись голом у кубковому поєдинку проти Тернополя.

За свою кар’єру форвард встиг пограти за Шахтар, Маріуполь, львівський Рух, турецький Різеспор та угорський Мезекевешд. У складі Металіста 1925 він провів останні два сезони, зігравши 38 матчів та забивши 10 голів у всіх турнірах.

За професійну кар’єру Андрій провів 224 матчі та забив 100 голів. Крім того, у його активі 60 матчів у складі збірних України різних вікових категорій, зокрема два поєдинки за національну команду, у яких він забив один гол (воротам Саудівської Аравії у 2018 році).

Епіцентр привітав новачка на своєму офіційному сайті:

Вітаємо Андрія Борячука в сім’ї футбольного клубу Епіцентр! Бажаємо досягти нових висот, успіхів на футбольних полях України та якнайшвидше забити свій 200-й гол у кар’єрі!

Епіцентр, який цього літа дебютує в УПЛ, активно працює над посиленням складу, щоб гідно представити свою команду на найвищому рівні українського футболу.