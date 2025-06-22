21 червня Епіцентр провів перше тренування в рамках підготовки до нового сезону УПЛ, повідомляє офіційний сайт клубу.

За словами головного тренера Епіцентра Сергія Нагорняка, на команду очікують три етапи підготовки, а також спаринги. Перший з яких запланований в Кам’янці-Подільському 30 червня.

За інформацією SportArena, новачок УПЛ може посилити свій склад двома гравцями: форвардом Металіста 1925 Андрієм Борячуком та захисником Зорі Ігорем Кирюханцевим.

Раніше тренер Епіцентра оцінив перспективу глобальної перебудови після виходу в УПЛ.