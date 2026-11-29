Олександр Сукманський

Мерсисайдське дербі знову розділить Ліверпуль на синю та червону частини. Евертон прийме свого принципового суперника на стадіоні Гілл Дікінсон після розгромної поразки від Брентфорда, тоді як Ліверпуль підходить до матчу на тлі двох переконливих перемог.

АПЛ збирає найкращі команди Англії! А GGBET тим часом готує найкращі пропозиції для твоїх незабутніх футбольних вечорів. Вболівай разом з GGBET. Все буде GG!

Евертон намагатиметься реабілітуватися за поразку від Брентфорда

Евертон виглядав переконливо після трьох поспіль перемог у всіх турнірах, однак у попередньому матчі зазнав розгромної поразки від Брентфорда з рахунком 0:4.

Це вже четвертий випадок у 11 матчах поточного сезону Прем'єр-ліги, коли команда не змогла забити. Водночас перед початком туру Евертон відставав від першої п'ятірки лише на два очки, що свідчить про можливість покращити турнірне становище за умови ефективнішої гри в атаці.

Повернення на домашній стадіон Гілл Дікінсон може допомогти команді Девіда Моєса. У поточному сезоні Евертон програв удома лише один раз, здобувши п'ять перемог і зігравши одну нічию.

Водночас Моєсу буде непросто проти принципового суперника. У 46 матчах проти Ліверпуля на посаді головного тренера він здобув лише шість перемог, 11 разів зіграв унічию та зазнав 29 поразок.

Ліверпуль набрав обертів перед дербі

Ліверпуль останніми тижнями демонструє значно кращу гру. Після міжнародної паузи команда забила сім м'ячів у двох матчах і не пропустила жодного.

Спочатку мерсисайдці розгромили Манчестер Юнайтед з рахунком 4:0, а потім перемогли Брюгге в Лізі чемпіонів – 3:0.

У п'яти останніх матчах Прем'єр-ліги Ліверпуль здобув чотири перемоги та зазнав однієї поразки. Завдяки цьому команда перебуває в першій четвірці турнірної таблиці, відстаючи лише на одне очко від Манчестер Сіті та Брайтона, які розташувалися вище.

Ліверпуль також має вражаючу серію виїзних перемог. Команда виграла чотири останні гостьові матчі чемпіонату Англії. Востаннє мерсисайдці здобували більше виїзних перемог поспіль у межах одного сезону АПЛ у лютому 2020 року, коли рухалися до чемпіонського титулу.

Історія очних зустрічей

Евертон переміг Ліверпуль лише двічі в останніх 34 очних зустрічах. Ще 14 матчів завершилися внічию, а 18 разів перемагали червоні.

У минулому сезоні Ліверпуль здобув перемогу в дербі завдяки голу на 100-й хвилині.

Мерсисайдське дербі також є рекордним за кількістю вилучень в історії Прем'єр-ліги. У матчах між цими командами арбітри показали 25 червоних карток.

Статистика та серії команд

Евертон забив лише два голи в першому таймі матчів АПЛ цього сезону. Це найгірший показник серед усіх команд ліги.

Шість з семи останніх домашніх перемог Евертона в чемпіонаті були здобуті без пропущених м'ячів.

У шести з останніх семи матчів Ліверпуля результат першого тайму повторювався після завершення гри.

У восьми з останніх 11 виїзних матчів Ліверпуля було забито понад 2,5 гола, причому обидві команди відзначалися результативними ударами.

Ключові гравці та кадрові втрати

Джек Гріліш має хорошу статистику в матчах проти Ліверпуля. У 12 зустрічах з мерсисайдцями він відзначився дев'ятьма результативними діями: забив чотири голи та віддав п'ять асистів.

Крім того, у восьми з останніх дев'яти матчів, у яких Гріліш забивав, він відзначався або першим, або останнім голом зустрічі.

Флоріан Вірц з Ліверпуля також перебуває в хорошій формі. Він забив шість м'ячів в останніх п'яти матчах за клуб і збірну. У двох останніх матчах чемпіонату Німеччини Вірц відзначився голом і результативною передачею.

Евертон не зможе розраховувати на свого капітана Джеймса Тарковскі, який пропустить дербі через дискваліфікацію.

Участь Віктора Муньоса в матчі залишається під питанням. Футболіст Ліверпуля достроково залишив поле в поєдинку проти Брюгге через травму.

Прогноз на матч Евертон – Ліверпуль

Нещодавнє покращення гри Ліверпуля та статистика очних зустрічей свідчать на користь гостей. Перемога червоних є найбільш імовірним результатом дербі.

АПЛ знову в ефірі! Бери більше для своїх футбольних вечорів разом з GGBET: широка лінія, топові коефіцієнти, готові експреси та бетбілдери.

У матчі Евертон vs Ліверпуль експерти GGBET вважають більш імовірною перемогу гостей — коефіцієнт 1.77. Тоді як шанси господарів оцінюють в 4.7. Хто сильніший? Обирай на ggbet.ua!

Реклама. 21+. ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129). Зазначені коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA та є актуальними станом на 12:29 29.11.2026 і можуть змінюватися.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.