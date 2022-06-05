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«Евертон» Миколенка претендує на Еріксена

У клубі готові запропонувати данцеві контракт на два роки
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
11:00
«Евертон» Миколенка претендує на Еріксена

Півзахисник «Брентфорд» Крістіан Еріксен цього літа може перейти в «Евертон». Про це в Twitter повідомив журналіст Екрем Конур.

Відомо, що для 30-річного данця готують контракт до 2024 року.

Чинна угода Еріксена з «Брентфордом» завершується 30 червня.

Еріксон по ходу сезону відновився після проблем з серцем, через які він покинув «Інтер». Перейшовши в «Брентфорд» Крістіан провів 11 матчів в АПЛ, забив 1 м'яч і зробив 4 асисти.

Відзначимо, що «Брентфорд» має намір зберегти Еріксена. Також на гравця претендують «Ліверпуль», «Тоттенгем» і «Аякс».

Карен Агабекян
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Теги

Крістіан Еріксен Евертон

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