«Евертон» назвав дату благодійного матчу з «Динамо»

«Таємниця Аляски»
14 липня 09:50
Англійська «Евертон» зіграє з «Динамо» у благодійному матчі. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Зустріч відбудеться 29 липня на «Гудісон Парк». Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за Києвом.
Стандартна ціна квитка – 15 фунтів, пільгова – 5. Всі гроші, виручені з матчу будуть передані благодійним організаціям, що допомагають українському народові під час війни.
Нагадаємо, за «Евертон» виступає захисник збірної України Віталій Миколенко, який перейшов з «Динамо» взимку.
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