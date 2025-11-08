Сергій Разумовський

В 11-му турі англійської Прем’єр-ліги Евертон і Вест Гем здобули впевнені домашні перемоги над Фулгемом і Бернлі відповідно.

У напруженому першому таймі «іриски» зламали опір суперника лише в доданий час, коли на 49-й хвилині відзначився Ґує, а по перерві стримали спроби гостей відігратися й поставили крапку голом Кіна – обидва м’ячі прийшли наприкінці таймів.

Захисник господарів Віталій Миколенко провів на полі весь матч. На рахунку українця 25/30 точних передач і 0.27 очікуваних асистів, при цьому в гравця лише 1/4 виграних двобоїв. Його оцінка склала 7.1.

Вест Гем у рідних стінах здолав Бернлі: гості повели завдяки голу Флеммінга у першому таймі, але «молотобійці» розпочали камбек. Вілсон зрівняв голом «у роздягальню», а на останніх хвилинах господарі дотиснули суперника – Соучек вивів уперед, а Вокер-Пітерс забив третій. Гол Каллена в компенсований час уже не встиг щось вирішити.

Евертон набрав 15 очок, але залишився у нижній половині таблиці, очоливши її. Вест Гем наздогнав Бернлі у боротьбі за виживання.

АПЛ, 11-й тур

Евертон – Фулгем 2:0

Голи: Ґує, 45+4, Кін, 81

Вест Гем – Бернлі 3:2

Голи: Вілсон, 44, Соучек, 77, Вокер-Пітерс, 87 – Флеммінг, 35, Каллен, 90+7