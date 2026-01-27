Сергій Разумовський

У 23-му турі англійської Прем’єр-ліги Евертон у рідних стінах зіграв унічию з Лідсом.

Матч для господарів складався непросто: команда намагалася контролювати темп і поступово розкривати оборону гостей, але першими забили саме футболісти Лідса. Рахунок відкрив Джеймс Джастін, який використав свій момент і вивів гостей уперед, змусивши Евертон активніше діяти попереду та ризикувати в атаці.

Після перерви іриски додали в інтенсивності, частіше доставляли м’яч у штрафний майданчик і зрештою змогли відігратися. Вирішальний епізод стався у другому таймі, коли Тьєрно Баррі відзначився голом і відновив рівновагу на табло. У підсумку матч так і завершився нічиєю 1:1, залишивши обом командам відчуття, що за певних обставин можна було розраховувати й на більше.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко традиційно провів повний поєдинок у складі Евертона та став одним із найбільш залучених у гру футболістів. Українець завдав одного удару з-за меж штрафного майданчика, а також намагався загострювати через індивідуальні дії: у дриблінг пішов двічі, один раз успішно (1/2, 50%). За матч він зробив 93 дотики до м’яча, що підкреслює його активність як у позиційному розіграші, так і під час переходів з оборони в атаку. Крім того, Миколенко тричі змушував суперників фолити на собі, додаючи команді можливостей для стандартів і перепочинку в потрібні моменти.

У передачах українець показав 79% точності, підтримуючи командний темп і не ускладнюючи там, де це не було необхідно. В оборонній роботі Миколенко був традиційно жорстким і мобільним: він вступив у 13 єдиноборств, виграв 2 з 3 верхових дуелей (67%) і 5 із 10 боротьби на землі. У його активі також одне перехоплення та три вибивання, хоча не обійшлося й без помилок — зафіксовано один невдалий підкат. Загалом він тричі порушив правила, що частково пояснюється високою інтенсивністю гри на фланзі та необхідністю зупиняти швидкі випади суперника. За підсумками матчу Миколенко отримав оцінку 7.1.

Після цієї нічиєї Евертон із 33 набраними очками посідає десяте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Лідс має 26 очок і зумів відірватися від зони вильоту на шість пунктів, що додає команді певного запасу міцності перед наступними турами.

АПЛ, 23-й тур

Евертон – Лідс 1:1

Голи: Баррі, 76 – Джастін, 28

Евертон: Пікфорд, Паттерсон (Діблінг, 71), Тарковскі, О’Браєн, Миколенко, Гарнер, Ґеє, Армстронг (Брантвейт, 46), Макніл (Дьюсбері-Холл, 46), Баррі (Бету, 89), Ндіайє

Лідс: Дарлоу, Борнаув (Буонаотте, 85), Родон, Стрейк, Богл, Штах (Лонгстафф, 85), Ампаду, Груєв (Танака, 56), Джастін, Ааронсон (Окафор, 85), Калверт-Льюїн

Попередження: Штах, 54, Груєв, 56, Буонаотте, 90