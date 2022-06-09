«Евертон» запропонував «Динамо» провести благодійний матч на підтримку України

Поки невідомо, коли відбудеться зустріч

Власник «Евертона» Фархад Моширі у відкритому листі звернувся до київського «Динамо» з пропозицією провести благодійний матч на підтримку України. його цитує прес-служба «ірисок».

«Ми не можемо забути про безчинство, яке кожен день відбувається в Україні. Реакція уболівальників, гравців і керівництва «Евертона» і їх підтримка Віталія Міколенко, його країни і людей, які страждають від цього нелюдського нападу, були щирими і дійсно дивовижними.

Клуб вже вніс важливий внесок. Я можу підтвердити, що ми запропонували Динамо провести товариський матч на Гудісон-Парк для збору додаткових коштів на підтримку українців. Подробиці будуть найближчим часом »

Раніше стало відомо, що кращим голом «Евертона» в сезоні визнаний шедевральний удар Віталія Міколенко.