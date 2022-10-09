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Езерский: «Динамо» втратило баланс в грі в обороні і атаці»

Тренер розповів про проблеми киян в цьому сезоні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09 жовтня 13:27
Езерский: «Динамо» втратило баланс в грі в обороні і атаці»

Тренер збірної України Володимир Єзерський розповів про проблеми «Динамо» на старті нинішнього сезону.

У поєдинку динамівців з французьким «Ренном» у розіграші Ліги Європи далася взнаки стара хвороба – брак концентрації та грубі помилки в останні хвилини ігрового часу. Як наслідок – поразка 1:2…

«Якщо говорити про поєдинок динамівців, то «Ренн» – гідна команда чемпіонату Франції, У її складі виступає велика група молодих перспективних футболістів, котрі мають хороший потенціал. Це досить організована команда, яка справила гарне враження. Якщо брати загалом, то у низці відрізків мені сподобалось, як грало київське «Динамо». Однак прикрі помилки в обороні, на жаль, вирішили хід поєдинку. Гравці, що виступають у складі нашого гранда, не повинні їх припускатись».

Провальний старт «Динамо» у чемпіонаті та невпевнена гра у єврокубкових матчах свідчить про те, що у команді немає необхідної злагодженості…

«Київська команда дещо втратила баланс у грі в обороні та атаці. Якщо рік-два тому ми бачили, як динамівці надійно діяли в захисті і особливо гарно виглядала в перехідних атаках, то зараз вони намагаються цей баланс відновити. Луческу причини назвав, адже йому зсередини видніше.

У столичному клубі більше розраховували на власні резерви – молодих гравців динамівської академії. Однак у єврокубках, на мою думку, потрібна допомога більш досвідчених футболістів. Деякі позиції у «Динамо» потребують підсилення, і всі про це чудово знають. Передусім, хотілося б, щоб в лінії атаки була конкуренція».


«Динамо» програло три матчі в Лізі Європи, а в УПЛ йде 10-м.

Джерело: UA-Football Андрій Усмонов
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Динамо Київ Володимир Єзерський

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