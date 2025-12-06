Сергій Разумовський

У 29-му турі італійської Серії А Інтер на своєму полі розгромив Комо.

Нерадзуррі дуже швидко захопили перевагу в рахунку, коли вже на 11-й хвилині Лаутаро Мартінес відкрив лік забитим м'ячам, задавши комфортний сценарій для господарів. Попри ранній гол, підопічні Сеска Фабрегаса не закрилися в обороні й намагалися багато володіти м’ячем, проводячи власні атаки. За підсумком саме гості мали перевагу за відсотком володіння і загальною кількістю ударів, але Інтер діяв набагато гостріше й ефективніше в завершальній стадії.

Після перерви міланці реалізували свою ігрову перевагу в розгромний рахунок. На 59-й хвилині відзначився Тюрам, подвоївши перевагу, а ближче до кінця зустрічі господарі добили суперника двома голами: спершу забив Чалханоглу, а Карлос Аугусто встановив остаточний результат. Хоч Комо і мав більше ударів загалом, у площину воріт частіше влучав саме Інтер, що й вилилося в переконливі 4:0, які, треба визнати, не цілком відображають подій на полі.

Інтер набрав 30 очок і на два бали випередив Мілан на чолі турнірної таблиці. Комо (24) залишився шостим.

Серія А, 14-й тур

Інтер – Комо 4:0

Голи: Лаутаро Мартінес, 11, Тюрам, 59, Чалханоглу, 81, Карлос Аугусто, 86

Інтер: Зоммер, Аканджі, Ачербі, А. Бастоні, Енріке (Аугусто 77), Чалханоглу, Барелла (Діуф 85), Зелінські (Мхітарян 71), Дімарко, М. Тюрам (Ф. Еспозіто 77), Лаутаро Мартінес (Сучич 85)

Комо: Бютез, Пош (Войвода 46), Рамон, Дієго Карлос, Валле, Перроне (Какере 82), Да Кунья, Аддаї (Діао 46), Пас, Родрігес (Кюн 82), Мората (Дувікас 32)

Попередження: Аканджі 88 – Перроне 44, Дієго Карлос 45+1