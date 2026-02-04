Головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас долучився до естафети олімпійського вогню напередодні XXV Зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Іспанський фахівець проніс олімпійський факел вулицями міста Комо. Про це повідомила пресслужба клубу у соціальній мережі Х.

Церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року відбудеться 6 лютого в Мілані. Окрім столиці Ломбардії, змагання також прийматиме Кортина-д’Ампеццо.

38-річний Сеск Фабрегас очолив Комо у 2024 році. Саме цей клуб став останнім у його ігровій кар’єрі, про завершення якої він оголосив 1 липня 2023 року.

Протягом кар’єри футболіста Фабрегас виступав за Арсенал, Барселону, Челсі та Монако. У складі збірної Іспанії він ставав чемпіоном світу у 2010 році, а також дворазовим чемпіоном Європи — у 2008 та 2012 роках.