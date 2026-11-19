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За інформацією джерела, нова угода 34-річного бельгійця буде розрахована до 2028 року. Попередній контракт воротаря спливав улітку 2027-го. Очікується, що офіційно про продовження співпраці оголосять найближчим часом.

Раніше мадридський клуб уже повідомив про нові угоди з півзахисниками Ардою Гюлером та Орельєном Чуамені. Тепер до них має приєднатися й основний голкіпер команди.

Куртуа виступає за Реал із літа 2018 року. Тоді мадридці придбали воротаря в Челсі за 35 мільйонів євро. За час у клубі бельгієць здобув 12 трофеїв, серед яких три титули чемпіона Іспанії та дві перемоги в Лізі чемпіонів.

Дублером Куртуа в команді Жозе Моурінью залишається українець Андрій Лунін. У сезоні-2026/27 він провів за Реал лише один офіційний матч, у якому пропустив один м’яч і зробив п’ять сейвів.

Свій шанс український воротар отримав 25 жовтня 2026 року у виїзному матчі десятого туру Ла Ліги проти Барселони. Куртуа пропустив зустріч через хворобу, а Лунін допоміг мадридцям перемогти з рахунком 2:1. Українець відбив п’ять ударів, зокрема здійснив важливий сейв, і отримав високі оцінки за свою гру.

Раніше повідомлялося, що Моурінью прагне надати Луніну більше ігрової практики. Попри статус дублера Куртуа, українець може отримати шанс проявити себе в наступних матчах Реала.