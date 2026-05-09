Сергій Разумовський

У 36-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на виїзді зіграв у нульову нічию із Сандерлендом.

Попри статус фаворита, команда не змогла нав’язати супернику домінування. Матч проходив на зустрічних курсах, а «чорні коти» навіть перевершили Манчестер Юнайтед за кількістю ударів — як загалом, так і в площину воріт.

Ця нічия перервала переможну серію МЮ, яка тривала три матчі. Окремо результат став прикрим для вболівальника Манчестер Юнайтед Френка Ілетта, який не підстригає волосся, доки команда не виграє п’ять матчів поспіль. Цього разу серія знову обірвалася завчасно.

Після цього результату Манчестер Юнайтед набрав 65 очок і залишився на третьому місці. Відрив від Ліверпуля становить шість балів за два тури до завершення сезону.

Сандерленд має 48 очок і наздогнав у турнірній таблиці Евертон Віталія Миколенка та Фулгем.

АПЛ, 36-й тур

Сандерленд – Манчестер Юнайтед 0:0

Сандерленд: Руфс, Геергтрейда, Мукіеле, Альдерет, Мандава, Джака, Садікі, Г’юм (Маєнда 90), Ле Фе, Тальбі (Ангуло 79), Броббі

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Мазраві, Магвайр, Л. Мартінес, Шоу, Маунт, Мейну, Діалло (Мбемо 75), Фернандеш, Кунья, Зіркзе (Доргу 65)

Попередження: Маунт 54, Зіркзе 58, Кунья 90+3