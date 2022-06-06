Колишній арбітр FIFA: «Якби Лаос подивився VAR, іншого виходу, окрім призначити пенальті, не було б»
Фанати збірної Латвії вивісили прапор України і затягнули «путін – х*йло» на матчі Ліги націй
То вже й так всі знають, але час від часу варто нагадувати
21:02
Уболівальники збірної Латвії під час матчу Ліги націй проти Ліхтенштейну вивісили прапор України, а також гучно затягнули пісню «путін – х*йло».
І, окрім того, господарі зустрічі в Лізі D ще й змогли забити переможний м'яч наприкінці гри. Після перемоги над Андоррою це дозволяє їм очолювати свою групу.
До речі, дружина боксера Олександра Усика чітко описала ставлення українців до президента росії.
Коментарі 0