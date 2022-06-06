Фанати збірної Латвії вивісили прапор України і затягнули «путін – х*йло» на матчі Ліги націй

То вже й так всі знають, але час від часу варто нагадувати

Уболівальники збірної Латвії під час матчу Ліги націй проти Ліхтенштейну вивісили прапор України, а також гучно затягнули пісню «путін – х*йло». І, окрім того, господарі зустрічі в Лізі D ще й змогли забити переможний м'яч наприкінці гри. Після перемоги над Андоррою це дозволяє їм очолювати свою групу. До речі, дружина боксера Олександра Усика чітко описала ставлення українців до президента росії.

Сергій Лук'яненко