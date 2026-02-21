Сергій Разумовський

У 23-му турі французької Ліги 1 ПСЖ на своєму полі розгромили Мец з рахунком 3:0, заклавши фундамент перемоги вже на старті зустрічі.

Парижани відкрили рахунок на 3-й хвилині завдяки голу Дуе, після чого контролювали темп і не дозволяли супернику нав’язати свою гру. Перед самою перервою господарі зробили перевагу ще відчутнішою: Барколя подвоїв рахунок, відправивши команди в роздягальні за 2:0.

Після перерви ПСЖ довів матч до логічного завершення — на 77-й хвилині Рамуш забив третій м’яч і зняв усі питання щодо результату. Український захисник парижан Ілля Забарний провів на полі повний матч, ставши важливою ланкою в організації гри ззаду та в розіграші: 77 дотиків до м’яча, 97% точності передач (71 із 73) і 2 з 3 виграних верхових єдиноборств. Його виступ був оцінений у 7.0 бала.

Перед цим Ланс і Монако видали результативний матч, у якому гості вирвали перемогу з рахунком 3:2. Господарі почали ідеально: вже на 3-й хвилині Едуар відкрив рахунок, а після перерви Ланс знову збільшив перевагу — відзначився Товен. Однак утримати комфортний результат команда не змогла: Монако швидко перевернув гру, спочатку скоротивши відставання голом Балогунa, а далі оформивши фантастичний камбек за дві хвилини — Закарія зрівняв, а Фаті забив переможний м’яч.

Після цієї поразки Ланс залишився з 52 очками і знову пропустив ПСЖ, який набрав 54 бали, на перше місце. Монако, попри вольову перемогу, має 34 очки і йде лише шостим.

Ліга 1, 23-й тур

ПСЖ – Мец 3:0

Голи: Дуе, 3, Барколя, 45+3, Рамуш, 77

Ланс – Монако 2:3

Голи: Едуар, 3, Товен, 56 – Балогун, 62, Закарія, 70, Фаті, 72