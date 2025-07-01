Вболівальники Манчестер Сіті залишилися розчарованими грою бразильського голкіпера Едерсона у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, в якому англійський клуб поступився Аль-Хілялю з рахунком 3:4 після додаткового часу. Саме дії воротаря стали одним з головних об'єктів критики з боку фанатів.

Уболівальники масово висловлювали невдоволення в соцмережах:

– Едерсон не намагається відбивати м'ячі з моменту, як виграв требл

– У це важко повірити, що його колись порівнювали з Аліссоном

– Соромно. Він не зробив жодного сейва. Навіть не спробував

– Якщо б Едерсон стояв у воротах Аль-Хілаля, вони б уже програвали 0:6

– Це перебудова команди? Вона мала початися з продажу Едерсона

– Продавати його після такого виступу — очевидне рішення

Окремі фанати вимагали продати голкіпера, якого оцінюють у 35 млн фунтів. Один із них написав: На цьому етапі, Едерсоне, все гаразд. Можеш йти, нам потрібен новий воротар.

Згідно зі статистикою матчу проти Аль-Хіляля, Едерсон пропустив 4 м’ячі, зробив лише 2 сейви, не зробив жодного виходу на верхову подачу, а показник «очікуваних врятованих голів» склав -0.36, що свідчить про негативний внесок у результат. Додаткову критику спричинили й схожі помилки, допущені раніше у грі з Ювентусом.

Контракт 31-річного бразильця з Манчестер Сіті діє до літа 2026 року.